Сборная Южной Кореи по бобслею и скелетону намерена бойкотировать Чемпионат мира в Сочи

Вслед за латвийской сборной по скелетону, два дня назад объявившей о своем намерении бойкотировать Чемпионат мира в Сочи на фоне допингового скандала, об аналогичном решении задумались и спортсмены из Южной Кореи.

Как заявили в южнокорейской Федерации по бобслею и скелетону, окончательное решение пока еще не принято, но уже с большой долей вероятности можно сказать, что спортсмены решат бойкотировать чемпионат в связи с докладом Макларена.

Также ранее в ряде СМИ появилась информация, что сборная США также рассматривает вариант бойкотирования соревнований.

Скандал разразился после опубликования результатов расследования, проведенного главой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном. Согласно его отчету, российские власти поддерживают применение допинга в спорте. Вторая часть доклада Макларена прозвучала в Лондоне на прошлой неделе.

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