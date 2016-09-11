Краснодар примет финал турнира по ММА TECH-KREPFC: PRIME Selection-2016
11 сентября 2016, 13:37 [ «АН-онлайн» ]
Победители международного турнира по смешанным единоборствам TECH-KREP FC: PRIME Selection-2016 определятся 29 октября в Краснодаре, где пройдёт финальный этап соревнований.
"Основная идея проекта в том, что в отличие от других промоушенов, в ходе соревнований мы выявляем и даем шанс проявить себя пока никому не известным, но перспективным и талантливым спортсменам, а не делаем ставку на повторяющихся одних и тех же именитых участников, – рассказал промоутер турнира Алексей Яценко. – В начале сезона поступило огромное количество заявок из различных регионов нашей страны и соседних государств: Украины, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. Победители PRIME Selection 2016 помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения, получат контракт и отличную возможность в дальнейшем продолжать карьеру на профессиональном ринге".
В финальных поединках PRIME Selection 2016 встретятся следующие бойцы:
до 61 кг – Арсен Акопян (Москва) и Азамат Керефов (Нальчик)
до 66 кг – Беслан Афашагов (Нальчик) и Руслан Керимов (Новороссийск)
до 77 кг – Давид Бархударян (Краснодар) и Кямран Аббасов (Новороссийск)
до 84 кг – Сергей Ясковец (Ростов-на-Дону) и Залим Аюбов (Нальчик)
до 70 кг – Виктор Колесник (Краснодар) – Джафар Исмиев (Баку)
до 100 кг – Аркадий Лисн (Краснодар) – Т.В.А
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