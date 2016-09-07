Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко не спешит уходить с профессионального ринга. Сейчас «Последний император» обсуждает варианты продолжения карьеры с различными промоушенами и проводит полноценный сбор в Старом Осколе, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера бойца Владимира Воронова.

«Федор проводит сбор в Старом Осколе вместе с командой, это не только общая физическая подготовка, но и полная работа, – сказал Воронов. – Сейчас ведем переговоры со всеми мировыми организациями о дальнейшей карьере, хотя, конечно, молодых ребят много подрастает. Но мы еще попробуем побиться».

Напомним, что Емельяненко вернулся на профессиональный ринг 31 декабря 2015 года. В первом после трёхлетнего перерыва бою россиянин победил Джейдипа Сингха из Индии техническим нокаутом. После этого Емельяненко по очкам одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо. Решение судей отдать победу Емельяненко вызвало сильный резонанс среди экспертов и любителей смешанных единоборств, однако, менять результат боя не стали.

В своей карьере в ММА Емельяненко одержал 36 побед (27 - досрочно) и потерпел четыре поражения.