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Чемпион Bellator Корешков проведёт бой против Лимы 10 ноября

8 сентября 2016, 16:47 [ «АН-онлайн» ]

Чемпион Bellator Корешков проведёт бой против Лимы 10 ноября

Российский боец ММА, чемпион промоушена Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков 10 ноября в Тель-Авиве встретится с бразильцем Дугласом Лимой, передаёт ТАСС со ссылкой на менеджера бойца Алексея Жернакова.

«Следующий бой Андрей пройдет в Израиле против Дугласа Лимы. Он уже начал тренировочный лагерь, поскольку мы примерно знали сроки проведения боя», – отметил Жернаков.

Напомним, что россиянин уже однажды встречался с Лимой на ринге. В июле 2015 года Корешков одержал над бразильцем победу единогласным решением судей и завевал чемпионский пояс организации.

На счету 26-летнего Корешкова, который сейчас тренируется под началом известного российского бойца Александра Шлеменко, 19 побед и одно поражение. 28-летний бразилец в своей карьере в ММА одержал 27 победи и потерпел шесть поражения.

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