Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России

Матч-открытие реконструированного стадиона «Фишт» в Олимпийском парке Сочи пройдёт 24 марта, в игре примет участие сборная России. Об этом сообщил министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Ведем переговоры с рядом национальных сборных. В марте хотели бы открыть сочинский стадион игрой сборной, – сказал Мутко. – Есть у нас кандидат на эту тренировочную игру».

Напомним, что стадион «Фишт» стал главной ареной зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи – на нём проходили церемонии открытия и закрытия Игр. После Олимпиады стадион решено было реконструировать, чтобы он смог принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Кубок конфедераций-2017 будет проводиться в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Эти же города вместе с Нижним Новгородом, Саранском, Калининградом, Волгоградом, Екатеринбургом, Самарой и Ростовом-на-Дону примут матчи мирового первенства 2018 года.

Читайте также:

Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны

Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017



