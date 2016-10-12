Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны

Мужская футбольная сборная России U19 (игроки 1996 года рождения и младше) финишировала в отборочном турнире чемпионата Европы-2017 на третьем месте в группе 1, сохранив лишь минимальные шансы на попадание в финальную стадию первенства Европы.

В заключительном матче отбора россияне сыграли вничью (2:2) со сборной Бельгии. До этого наша команда обыграла команду Казахстана и сыграла вничью с финнами. По итогам квалификации сборные Бельгии, Финляндии и России набрали по 5 очков, однако, с учётом дополнительных показателей россияне смогли занять лишь третье место в своей группе.

По правилам отборочного турнира в финальную стадию чемпионата Европы выходят по две лучших команды из каждой из 13 групп, а также самая результативная команда из занявших третье место. Прямую путёвку получает и сборная страны-хозяйки турнира – команда Грузии. Попадёт ли сборная России на чемпионат Европы-2017, станет известно, когда завершатся отборочные матчи во всех группах.

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