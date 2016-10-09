Сборная России проиграла футболистам Коста-Рики

Футбольные сборные России и Коста-Рики встретились в товарищеском матче 9 октября в Краснодаре, на стадионе одноименного клуба. Матч был напряженным, но гости выиграли со счетом 4:3, передает «Лента.ru».

В составе сборной России мячи забили: Александр Самедов и Артем Дзюба, сделавший дубль. У Коста-Рики российские ворота поразили Рэндалл Асофейфа, Брайан Руис и Хоэль Кэмпбелл (с пенальти). «Помог» костариканцам Василий Березуцкий, отправивший мяч в собственные ворота.

Таким образом, сборная России впервые проиграла при тренере Станиславе Черчесове.

Ворота российской сборной защищал Сослан Джанаев, заменивший Игоря Акинфеева, который не приехал на сбор из-за травмы.