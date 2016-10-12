Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017

Мужская футбольная сборная России из игроков 1994 года рождения и младше (U21) завершила отборочный турнир чемпионата Европы-2017 на предпоследнем месте в группе 7 и не завоевала путёвку в финальную стадию.

В заключительном квалификационном матче россияне сыграли вничью со сборной Финляндии – 1:1. Всего по ходу отборочного турнира команда России взяла 9 очков в 10 матчах – этот результат позволил россиянам обойти в турнирной таблице только сборную Фарерских островов, набравшую в 10 матчах 1 очко. Выше России финишировали Азербайджан, Финляндия, Австрия и Германия.

По правилам отборочного турнира в финальную стадию чемпионата Европы выходят девять команд, занявших в своих группах первые места, а также два победители стыковых матчей между четырьмя лучшими командами со вторых мест. Хозяева чемпионата Европы-2017, сборная Польши, примет участие в финальной стадии без отбора. Напрямую с первых мест в своих группах на турнир прошли Португалия, Германия, Чехия, Италия, Англия, Словакия, Дания и Швеция.

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