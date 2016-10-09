Инспектор РФС Егоров считает абсурдной выдачу зелёных карточек

Абсурдным назвал решение судьи отметить на сегодняшнем матче впервые зелёной карточкой итальянского футболиста Кристиано Галано инспектор Российского футбольного союза (РФС), арбитр Игорь Егоров.

В интервью телеканалу он выразил мнение, что вообще не видит смысла превращать футбол в театр, вводя новые карточки кроме традиционных жёлтой и красной: «Да, сейчас человек признался, что мяч от него ушёл за лицевую, причём признался на тысячный раз. А если бы он не сказал этого судье, какую надо было дать ему карточку? Синюю? Давайте тогда введём карточки из полной палитры цветов и будет показывать их!»

Как сообщалось ранее, сегодня нападающий Галано во время матча сам признался судье, что не имеет права на присуждённый команде угловой удар, поскольку никто из игроков соперника не коснулся мяча во время предыдущего удара, за что был удостоен зелёной карточки. О введении такого поощрения для честных игроков было объявлено перед началом матчей Серии В сезона-2015/2016. Набравшего наибольшее число таких условных карточек ждёт приз по окончанию сезона.

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