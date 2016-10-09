Впервые в истории футбола арбитр показал игроку зеленую карточку

Матч итальянской серии В между командами "Виртус Энтелла" и "Виченца" войдет в историю футбола. На нем впервые игроку была показана зеленая карточка. Ее получил футболист "Виченцы" Кристиан Галано.

После того, как рефери назначил угловой в сторону ворот хозяев, Галано указал на его ошибку, сообщив, что соперник на самом деле не коснулся мяча, за что и был «премирован» зеленой карточкой. Видео этого момента можно посмотреть здесь.

Еще осенью прошлого года в серии В было принято решение о введении зеленой карточки для тех футболистов, которые ведут честную игру на поле. Карточка носит символический характер, но игрок, набравший наибольшее число таких карточек, будет удостоен награды в конце сезона.





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