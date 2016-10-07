Треть сезона позади: фавориты и неудачники РФПЛ

В мире национальных футбольных чемпионатов настала святая пауза на игры сборных. Тем временем дистанция чемпионата России сезона-2016/17 пройдена уже на треть. Кому-то из российских клубов перерыв на игры сборных должен пойти на пользу, а кому-то может сбить победный ход. «Аргументы недели» взглянули на расстановку сил в борьбе за чемпионство после девяти сыгранных туров.

Романцевский ход?

Пожалуй, больше всего разговоров на старте сезона было о «Спартаке», и действительно, удивлять «красно-белые» стали с самого первого тура. Например, для некоторых неожиданностью стал уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера команды на фоне уверенной победы «Спартака» в первом туре РФПЛ со счётом 4:0 над бывшими подопечными Аленичева – футболистами тульского «Арсенала». Однако после первой победы в РФПЛ последовал вылет из Лиги Европы на стадии третьего квалификационного раунда после поражения от кипрского клуба АЕК из Ларнаки. И то доверие, которое Аленичев с таким трудом вернул, выведя команду в еврокубки по итогам минувшего сезона, испарилось.

Вместо Аленичева команду возглавил его бывший помощник, итальянец Массимо Каррера. И тут футбольную общественность ждало ещё одно удивление: сначала с приставкой и.о., а потом уже в качестве полноценного главного тренера итальянец привёл «Спартак» к пяти победам в шести последующих играх. Единственный раз за семь туров «Спартак» упустил три очка в Казани, сыграв вничью с местным «Рубином». После Казани была уверенная домашняя победа со счётом 2:0 над «Краснодаром» и уже не такая уверенная домашняя победа со счётом 1:0 над «Локомотивом», который явно переживает сейчас не лучшие времена.

И как только болельщики и эксперты стали сравнивать ход «Спартака» под руководством Карреры с последним чемпионским ходом 2001 года под началом знаменитого Олега Романцева, «Спартак» проиграл три игры к ряду. Сначала «красно-белые» вылетели из розыгрыша Кубка России, проиграв в 1/16 финала клубу «СКА-Хабаровск», потом уже в РФПЛ уступили дома «Уфе». Дальше последовало гостевое поражение от санкт-петербургского «Зенита», после которого разразился судейский скандал, и в отставку с поста руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) ушёл Валентин Иванов.

В отличие от «Спартака» 2001 года, который после девяти туров набрал 18 очков, у нынешнего «Спартака» на одно очко больше, но это, однако, не сбивает с мысли о преждевременности разговоров о чемпионском ходе команды. Говоря о паузе на игры сборных, для «красно-белых» этот перерыв сейчас очень кстати – команде и тренеру после трёх поражений подряд стоит привести в порядок мысли, чтобы сосредоточиться уже на одном единственном фронте, который остался у «Спартака», – чемпионате России.

Самая результативная команда Европы

У одного из основных соперников «красно-белых», санкт-петербургского «Зенита», этих фронтов по-прежнему три – Чемпионат России, Кубок России и Лига Европы. При всём этом ни на одном из трёх фронтов «Зенит» пока не знает поражений, а в чемпионате России команда набрала те же 19 очков, что и «Спартак». В сентябре команда из Санкт-Петербурга стала самой результативной среди клубов ведущих национальных европейских чемпионатов. За месяц «Зенит» забил 25 голов в шести встречах в различных турнирах (4,1 за игру), опередив немецкую «Боруссию» из Дортмунда (22 гол в 6 играх; 3,67 за игру), испанскую «Барселону» (21 гол в 6 играх; 3,5 за игру), английские «Ливерпуль» (14 голов в 4 играх; 3,5 за игру) и «Манчестер Сити» (18 голов в 6 играх; 3 за игру), а также голландский «Фейеноорд» (10 голов в 4 играх; 2,5 за игру).

Пока что совмещать игру на несколько фронтов у нового главного тренера «Зенита» румына Мирчи Луческу, который возглавил команду в конце мая этого года, получается лучше, чем у его предшественника, португальца Андре Виллаша-Боаша. Помогла «Зениту» и его селекционная служба, которая нашла покинувшему команду лидеру атак бразильцу Халку замену, хоть и не по позиции, но по результативности. Лучший бомбардир «Зенита» на данный момент – это бразильский полузащитник Виктор Жулиано, который в 10 играх в различных турнирах забил девять мячей и отдал семь результативных передач. По количеству забитых голов «Зенит» в чемпионате России выступает безоговорочным лидером, опережая «Спартак» на шесть мячей, по разнице забитых и пропущенных голов «сине-бело-голубые» также лидируют – 22-8.

Таким образом, «Зенит» пока что никак не проигрывает «Спартаку» в борьбе за звание фаворита чемпионской гонки, а наоборот, очень ровно и, в отличие от «Спартака», без перебоев набирает очки.

Слухи вокруг ЦСКА

Действующему чемпиону России, столичному ЦСКА, как всегда комфортно быть в роли теневого фаворита – в турнирной таблице РФПЛ ЦСКА уступает «Зениту» и «Спартаку» одно очко и идёт на третьем месте. Как опытный велосипедист, который по ходу дистанции движется в пелотоне, чтобы сохранить силы для финиша, ЦСКА при Слуцком также не стремится лидировать на протяжении всего чемпионата России. И это на практике даёт результат – последние свои чемпионства ЦСКА выигрывал именно благодаря удачной игре на финише чемпионата. В нынешнем сезоне РФПЛ «армейцы» потерпели лишь одно поражение – в матче 9-го тура со счётом 0:2 в гостях от «Ростова», который жаждал отомстить ЦСКА за упущенное в прошлом сезоне чемпионство. При этом «красно-синие» забили меньше всего мячей из первой четвёрки лидеров турнирной таблицы. «Армейцы» отличились всего 10 раз, и это в два с лишним раза меньше, чем забил «Зенит».

На других фронтах дела у ЦСКА идут не так хорошо – из розыгрыша Кубка России «армейцы» вылетели, проиграв в 1/16 финала красноярскому «Енисею» со счётом 1:2, а в Лиге чемпионов ЦСКА в двух матчах набрал одно очко, сыграв в гостях вничью с немецким «Байером» и проиграв дома английскому «Тоттенхэму». После двух матчей ЦСКА занимает в группе последнее место, лидирует же клуб «Монако» из чемпионата Франции, с которым «армейцы» в этом розыгрыше пока не встречались.

За выход из группы ЦСКА ещё поборется, однако, по опыту прошлых лет можно сказать, что успешно совмещать два турнира у Слуцкого выходит не так хорошо, как хотелось бы.

Явного лидера атак у ЦСКА сейчас пока ещё нет, нападающий из Кот-д'Ивуара Лассина Траоре по результативности пока далёк от его предшественников Ахмеда Мусы и Сейду Думбии, при этом полузащитник Роман Ерёменко пока что оказывается полезнее ивуарийца. Если у Траоре в активе лишь три гола в различных турнирах, то Ерёменко успел забить уже четыре гола и отдать две результативные передачи.

Не может не сказаться на игроках ЦСКА и информационный фон – в СМИ активно обсуждают якобы существующее намерение владельца команды Евгения Гинера продать клуб. Связывают это с финансовыми трудностями, которые в последнее время преследуют бизнесмена. Например, этим летом власти Украины наложили арест на имущества компании, совладельцем которой, по информации местных СМИ, является Гинер, в России «Альфа Банк» пытается отсудить более 90 млн долларов у компании, в которой Гинер имеет значительную долю. Кроме того огромные деньги были потрачены на строительство стадиона ЦСКА, долгожданное открытие которого состоялось недавно.

Таким образом, для ЦСКА небольшая пауза тоже будет не лишней, тем более что «армейцам» надо ещё «переварить» два поражение в последних двух играх (против «Тоттенхэма» и «Ростова»).

Тренерская чехарда «Ростова»

В зоне еврокубков также сейчас идёт «Ростов» – с 16 очками команда занимает 4-е место. Не могла не сказаться на команде тренерская чехарда, которую все могли наблюдать в начале сезона. После победы в первом туре над «Оренбургом» главный тренер «Ростова» Кубран Бердыев, который привёл клуб к серебряным медалям чемпионата России сезона-2015/16 и к дебюту команды в Лиге чемпионов, объявил о своём уходе из «Ростова». И.о. главного тренера стал Дмитрий Кириченко, однако, Бердыев продолжил консультировать «Ростов» перед крайне важными для команды матчами Лиги чемпионов против голландского «Аякса» и даже приезжал на игры. В это время в СМИ Бердыеву готовили место у руля «Спартака» и «Локомотива», появилась даже информация о достижении договорённости со «Спартаком», но, видимо, в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и заключения контракта не последовало. После этого Бердыев вернулся в «Ростов», где ему выделили должность под названием «вице-президент – тренер», а официально главным тренером стал Иван Данильянц.

При этом разобраться в этих странных реорганизациях было сложно не только болельщикам, но и, например, операторам телетрансляций. Так во время матча Лиги чемпионов «Бавария» – «Ростов» у скамейки запасных находился Кириченко, которого операторы подписали не иначе как Данильянцом, сидевшим в этот момент на трибуне вместе с Бердыевым. И до сих пор точный ответ на вопрос «кто чем занимается в клубе?» дать трудно.

Выступление «Ростова» в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов уже можно назвать успешным. Несмотря на все сложности, ростовчане прошли в квалификации бельгийский «Андерлехт», одержав уверенную победу в гостях со счётом 2:0, а также пробились в групповой этап благодаря разгромной домашней победе над «Аяксом» со счётом 4:1. В групповом турнире «Ростов» стартовал с крупного поражения от «Баварии» со счётом 0:5, после чего, однако, добыл одно очко в матче с голландским ПСВ из Эйндховена. Конечно, изначально было бы самонадеянно ожидать от «Ростова» выхода из группы, в которой играют «Бавария» и «Атлетико», но для «жёлто-синих» одно только участие в групповом турнире ЛЧ – событие.

В 1/16 Кубка России «Ростову» попался, наверное, самый сильный соперник из всех возможных на данной стадии – московское «Динамо», которое по итогам прошлого сезона потеряло прописку в РФПЛ. «Бело-голубые» в итоге разгромили ростовчан со счётом 4:0 и освободили «Ростов» от ненужной ему обузы – борьбы за Кубок страны.

Что же касается чемпионата России, то здесь пауза может и помешать «Ростову», который в последних двух играх набрал шесть очков, обыграв «Локомотив» и ЦСКА, набрать победный ход.

«Краснодар» сильнее лидера чемпионата Франции

Равное с «Ростовым» количество очков в РФПЛ сейчас у пермского «Амкара», который, однако, не блещет результативностью. Куда интереснее в этом плане выглядит «Краснодар», идущий на 6 месте с 16 очками. Без смены тренера «Краснодар» также не обошёлся. По ходу сезона в отставку ушёл Олег Кононов, а и.о. главного тренера стал его бывший помощник Игорь Шалимов. Тем не менее, по количеству голов «быки» опережают ЦСКА, а по разнице забитых и пропущенных обходят «Ростов». При этом «Краснодар» пока продолжает борьбу за Кубок России и успешно выступает в Лиге Европы, где одержал пять побед в шести играх.

В 3-м квалификационном раунде «Краснодар» дважды обыграл мальтийский клуб «Биркиркара», в раунде плей-офф оказался сильнее албанского «Партизани», а в групповом турнире выиграл у австрийского «Ред Булл Зальцбург» и со счётом 5:2 разгромил лидера чемпионата Франции – «Ниццу», за которую сейчас выступает нападающий Марио Балотелли.

Положительно на игре команды должно сказаться и то, что к открытию уже готов новый и современный домашний стадион, который откроется товарищеским матчем между сборными России и Коста-Рики в это воскресенье. В то же время не может не сказаться на игре «Краснодара» травма лидера команды и лучшего на данный момент бомбардира чемпионата России Фёдора Смолова, в активе которого 8 забитых голов. Нападающий получил повреждение в матче Лиги Европы против «Ниццы» и выбыл на неопределённый срок.

Главные разочарования

Говоря о разочарованиях старта сезона, нельзя не сказать о казанском «Рубине» и московском «Локомотиве».

К сезону «Рубин» готовился тщательно – заключил контракт с новым тренером, испанцем Хавьером Грасией, приобрёл защитников Серхио Санчеса из «Панатинаикоса», Морица Бауэра из «Грассхоппера» и Карлоса Самбрано из немецкого «Айнтрахта», полузащитников Самуэля Гарсию из «Вильярреала», Максима Лестьенна из ПСВ, Рубена Рочину из «Гранады», форвардов Жонатаса из «Реал Сосьедад» и Рифата Жемалетдинова из «Локомотива». Кроме того в «Рубин» перешёл экс-футболист «Барселоны» Александр Сонг. На трансферы в летнее окно казанский клуб потратил, на минуту, больше, чем мадридский «Реал». Как итог – девять очков в девяти играх и десятое место в турнирной таблице, при этом первую победу в сезоне «Рубин» смог одержать лишь в 6-м матче, а отличиться из приобретённых игроков смогли пока только Жонатас (2 гола) и Лестьенн (1 гол).

У «Локомотива» дела идут ещё хуже, «железнодорожники» после девяти туров набрали только восемь очков и находятся на 13-м месте в турнирной таблице – в зоне стыковых матчей. Однако неудача «Локомотива» в некоторой мере объяснимы – в начале сезона в клубе всё перевернулось с ног на голову. Со своего поста ушёл президент «Локомотива» Ольга Смородская – этого события болельщики, которые винили президента во всех неудачах клуба, ждали на протяжении долгих лет. Вместе с ней клуб покинул весь селекционный отдел во главе со спортивным директором Кириллом Котовым, который по совместительству является зятем Смородской, и многие другие сотрудники из структуры клуба. Также в отставку подал главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко, что стало для многих неожиданностью.

Уход Смородской назревал, но с отставкой не спешили, то ли намеренно, то ли по стечению обстоятельств, в итоге место Смородской занял бывший гендиректор «Лиги ТВ» Илья Геркус, а на пост главного тренера был назначен Юрий Сёмин, о возвращении которого мечтали болельщики «красно-зелёных». Перестановки фанатами «Локомотива» были восприняты с воодушевлением, игроки так же рассматривали возвращение Сёмина как позитивный момент.

Однако из-за затянувшегося состояния неопределённости «Локомотив» не смог качественно усилить состав команды. В последний момент «железнодорожники» объявили о переходе полузащитника Игоря Денисова из московского «Динамо», нападающего Игоря Портнягина из «Рубина» и защитника Бориса Ротенберга из «Ростова», который с конца прошлого сезона находится в лазарете и до сих пор восстанавливается после травмы. Усиление, мягко говоря, слабое. Самая проблемная позиция «Локомотива» – нападение, Портнягин же в минувшем сезоне РФПЛ в 24 играх за «Рубин» отличился лишь четыре раза. Денисов известен футбольной общественности не только по своей игре за сборную, но и по скандалу в «Зените», когда тот возмущался, что его зарплата ниже, чем у Халка и Витселя. Трансфер Ротенберга некоторые объясняли финансовым интересом к активам «Локомотива» со стороны его отца – Бориса Ротенберга-старшего. Единственной трансферной победой «Локомотива» стало продление ещё на четыре года контракта с капитаном команды, защитником сборной Хорватии Ведраном Чорлукой.

В итоге в нынешнем сезоне РФПЛ «Локомотив» одержал лишь одну победу – в гостях над «Краснодаром», пять игр свёл к ничьей и проиграл три игры. Из четырёх последних матчей у «Локомотива» три поражения и одна ничья. План, поставленный перед командой на сезон, – попадание в еврокубки. При этом «Локомотив» традиционно считается кубковой командой, значит, Сёмин может сделать в этом сезоне упор именно на Кубок России, шансы на победу в котором сейчас для «железнодорожников» выглядят более реальными, чем попадание в четвёрку лидеров.

Однако даже сейчас ещё рано превозносить одни команды и топить другие – впереди ещё две трети сезона, а, как показывает практика последних лет, основная борьба за трофеи и призовые места у нас разворачивается уже на финишной прямой.