Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку

Валентин Иванов ушёл с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), который он занимал с декабря 2013 года. Как сообщает пресс-служба организации, Иванов сам подал заявление об уходе.

Напомним, что серьёзной критике подверглось судейство в матче 9-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который обслуживал арбитр Сергей Иванов. На 85-й минуте встречи, при счёте 3:2 в пользу «Зенита», защитник санкт-петербургского клуба Доменико Кришито, имевший уже к тому моменту предупреждение, сфолил на форварде «Спартака» Квинси Промесе и сорвал перспективную атаку «красно-белых». Арбитр, однако, игру не остановил, благодаря чему игроки «Зенита» убежали в контратаку и заработали пенальти в ворота «Спартака», который успешно и реализовали.

Позже гендиректор «Спартака» назвал судейство в матче «беспределом», а арбитр встречи получил низкую оценку, при этом значительную порцию критики получил и сам экс-глава департамента судейства.

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