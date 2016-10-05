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Абрамович стал самой влиятельной персоной в английском футболе

5 октября 2016, 16:22 [ «АН-онлайн» ]

Абрамович стал самой влиятельной персоной в английском футболе
globallookpress.com

Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович вошел в пятерку влиятельнейших людей в английском футболе по версии британской газеты The Telegraph. В рейтинге Абрамович пятый.

Роман Абрамович приобрел клуб "Челси" в 2003 году, заплатив за него прежнему владельцу Кену Бейтсу 140 млн фунтов. Английское издание уверяет, что влияние Абрамовича видно повсюду, и особенно это сказывается на том, что агенты клуба, по выражению издания, «обнаглели».

Всего в списке 50 человек. На первом месте - исполнительный директор английской премьер-лиги Ричард Скудамор. Главная «заслуга» Скудамора -  значительное увеличение стоимости телеправ на матчи чемпионата Англии. Если прежде, в 1999 году, телеправа стоили чуть больше, чем 10 млн фунтов для каждого клуба, то теперь на аукционе только Sky Sports заплатил больше 10 млн фунтов за один матч.

 

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