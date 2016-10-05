Павлов ушёл с поста главного тренера тульского «Арсенала»

Тульский футбольный клуб «Арсенал» расторг контракт с главным тренером Сергеем Павловым, который руководил командой с февраля 2016 года.

В нынешнем сезоне «Арсенал» набрал семь очков в девяти играх, одержав лишь одну победу, и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ). При этом футболисты тульской команды за девять матчей смогли забить только три гола, а в свои ворота пропустили 13.

Павлов до перехода на пост главного тренера «Арсенала» руководил владивостокским клубом «Луч-Энергия», краснодарской «Кубанью», ярославским «Шинником» и московским «Торпедо».

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