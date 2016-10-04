Гинер задумался о продаже ЦСКА

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что президент и владелец ЦСКА Евгений Гинер якобы задумался о продаже московского футбольного клуба, в связи с чем у спортсменов могут возникнуть проблемы с финансированием.

Впрочем, трудности есть и сейчас. По имеющейся информации, футболистам задолжали премиальные за прошлый сезон.



«У Гинера есть мысли продать ЦСКА. Он пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», — рассказал источник «Советского спорта», близкий к руководству армейцев.

Гинер приобрел ЦСКА в 2001 году. В сентябре этого года у команды появился свой стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей.





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