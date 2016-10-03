Завершился 9-й тур РФПЛ

Матчами в Краснодаре и Ростове завершился 9-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ). «Краснодар» на своём поле обыграл казанский «Рубин» со счётом 1:0, а «Ростов» дома обыграл со счётом 2:0 столичный ЦСКА.

Лидер чемпионата России, московский «Спартак», уступил со счётом 4:2 в гостевом матче против санкт-петербургского «Зенита», проиграв, таким образом, вторую игру кряду.

Столичный «Локомотив» снова не смог прервать безвыигрышную серию, сыграв дома вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

Результаты остальных матчей 9-го тура РФПЛ выглядят следующим образом:

«Томь» - «Урал» – 1:1;

«Крылья Советов» - «Анжи» – 2:1;

«Терек» - «Оренбург» – 2:1;

«Уфа» - «Амкар» – 1:1.

После девяти игр в турнирной таблице чемпионата России по-прежнему лидирует «Спартак» с 19 очками, на втором месте идёт «Зенит», набравший столько же очков, а замыкает тройку лидеров ЦСКА с 18 очками в активе.

10-й тур РФПЛ стартует 14 октября после окончания перерыва на игры национальных сборных.

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