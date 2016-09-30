Российские клубы «Краснодар» и «Зенит» одержали крупные победы над своими соперниками по матчам второго тура групповой стадии Лиги Европы.

«Краснодар», который проводил последнюю еврокубковую встречу на стадионе «Кубань», одержал победу со счётом 5:2 над лидером чемпионата Франции – «Ниццей». Открыл счёт в матче нападающий хозяев Фёдор Смолов на 22-й минуте ценой травмы, из-за которой уже через семь минут был заменён. На 33-й минуте полузащитник «быков» Жоаозиньо удвоил преимущество хозяев. На 42-й минуте главная звезда французской команды, итальянец Марио Балотелли, сократил отставание в счёте, но сразу после перерыва нападающий, который во время матча чувствовал себя плохо, был заменён. На 65-й минуте встречи Жоаозиньо реализовал одиннадцатиметровый в ворота гостей, оформив дубль, а на 71-й минуте хавбек «Ниццы» Вилан Сиприен снова сократил отставание в счёте. Концовка, однако, осталась за «Краснодаром» – заменивший Смолова нападающий Ари забил свой первый гол в матче на 86-й минуте, а на последней компенсированной к второму тайму минуте оформил дубль.

Матч между соперниками «Краснодара» по группе I, немецким «Шальке-04» и австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», завершился победой команды из Германии со счётом 3:1. В двух турах «Краснодар» и «Шальке-04» набрали по 6 очков, однако, по разнице забитых и пропущенных мячей российский клуб лидирует в своей группе. Следующий матч Лиги Европы российскому клубу как раз предстоит провести против «Шальке-04», встреча пройдёт уже на новом стадионе «Краснодара».

Другой российской команде, санкт-петербургскому «Зениту», который во втором туре группового этапа Лиги Европы дома принимал голландский «АЗ Алкмар», удалось забить в ворота соперника пять безответных мячей. Отличились Александр Кокорин (26', 59'), Виктор Жулиано (48'), Доменико Кришито (66') и Олег Шатов (80'). Матч между соперниками «Зенита» по группе D, ирландским «Дандолком» и израильским «Маккаби» из Тель-Авива, завершился победой ирландской команды с минимальным счётом. «Зенит» так же, как и «Краснодар», лидирует в своей группе с 6 набранными очками.

Результаты других матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Европы выглядят следующим образом:

Астана - Янг Бойз – 0:0;

Габала - Майнц – 2:3;

Аякс - Стандард – 1:0;

Сельта - Панатинаикос – 2:0;

Гент - Коньяспор – 2:0;

Шахтёр (Донецк) - Брага – 2:0;

Фиорентина - Карабах – 5:1;

Слован (Либерец) - ПАОК – 1:2;

Спарта (Прага) - Интер (Милан) – 3:1;

Хапоэль (Беэр-Шева) - Саутгемптон – 0:0;

Цюрих - Османлыспор – 2:1;

Стяуа - Вильярреал – 1:1;

Фенербахче - Фейеноорд – 1:0;

Манчестер Юнайтед - Заря – 1:0;

Олимпиакос - АПОЭЛ – 0:1;

Сент-Этьен - Андерлехт – 1:1;

Аустрия - Виктория Пльзень – 0:0;

Рома - Астра – 4:0;

Атлетик (Бильбао) - Рапид (Вена) – 1:0;

Генк - Сассуоло – 3:1.

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