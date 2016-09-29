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«Ростов» набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов

29 сентября 2016, 11:59 [ «АН-онлайн» ]

«Ростов» набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Ростов» на своём поле сыграл вничью (2:2) с голландским ПСВ во втором матче группового турнира Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Таким образом, российский клуб, для которого этот розыгрыш Лиги чемпионов стал дебютным, набрал своё первое очко в групповой стадии турнира.

При этом игроки «Ростова» имели все шансы взять в матче три очка – гостям из Нидерландов приходилось по ходу встречи дважды отыгрываться. Открыл счёт в матче нападающий хозяев Дмитрий Полоз уже на 8-й минуте, однако, на 14-й минуте полузащитник гостей Дэви Проппер пробил по воротам Сослана Джанаева и мяч, срикошетив от защитника «Ростова» Владимира Граната, залетел в сетку. На 37-й минуте Полоз снова вывел свою команду вперёд, оформив дубль, но уже в компенсированное к первому тайму время нападающий гостей Люк де Йонг смогл сравнять счёт.

Во втором тайме обе команды имели свои шансы вырвать победу, но ближе к голу был ПСВ. «Ростов» от гола уберегал либо створ ворот, либо голкипер Джанаев, который во втором тайме совершил несколько сейвов, в том числе, отразил пенальти на 57-й минуте.

Матч между соперниками «Ростова» по группе D, испанским «Атлетико» и немецкой «Боруссией» завершился домашней победой испанцев со счётом 1:0.

Гораздо труднее в этом туре группового этапа Лиги чемпионов испанским командам было играть в Германии. После того, как испанский «Реал» сыграл вничью (2:2) в гостях у дортмундской «Боруссии», другой испанский клуб, «Барселона», с трудом смог вырвать победу у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Проигрывая со счётом 0:1, каталонцы сравняли счёт на 65-й минуте, а победный год забили на 73-й.

Богатым на голы вышел матч, в котором шотландский «Селтик» принимал английский «Манчестер Сити». Шотландская команда, которая считалась аутсайдером группы С, смогла забить три гола безоговорочному лидеру Английской Премьер-лиги (АПЛ). Пропустил «Селтик», правда, те же три мяча и свёл матч к ничьей.

Результаты других матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

«Лудогорец» - ПСЖ – 1:3;

«Арсенал» - «Базель» – 2:0;

«Бешикташ» - «Динамо» (Киев) – 1:1;

«Наполи» - «Бенфика» – 4:2. 

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