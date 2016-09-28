ЦСКА уступил «Тоттенхэму» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб ЦСКА во втором матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17 на своём поле проиграл английскому «Тоттенхэму» со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил южнокорейский нападающий «шпор» Сон Хын Мин на 71-й минуте, позволив голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву обновить антирекорд турнира - россиянин пропускает уже в 39-м матче Лиги чемпионов подряд.

Соперники ЦСКА по группе Е, «Монако» и «Байер» сыграли вничью (1:1). Благодаря этому «Монако» с 4 очками в двух матчах вышел на чистое первое место в группе, вторым идёт «Тоттенхэм» с 3 очками, а замыкает тройку лидеров «Байер» с 2 очками. ЦСКА с 1 очком в активе располагается на последнем месте.

Как всегда непросто пришлось испанскому «Реалу» в гостях у немецкой «Боруссии» из Дортмунда. На протяжении матча «сливочные» дважды вели в счёте, однако, довести встречу до победы «Реалу» помешал полузащитник «шмелей» Андре Шюррле, который на 87-й минуте при счёте 2:1 в пользу гостей сравнял счёт. Таким образом, «Реалу» снова не удалось победить в Дортмунде. За всю историю противостояния команд немецкая команда на поле одержала три победы, три матча свела к ничьей и ни разу не уступила.

В других матчах португальский «Спортинг» дома со счётом 2:0 обыграл польскую «Легию», датский «Копенгаген» со счётом 4:0 на своём поле разгромил бельгийский «Брюгге», португальский «Порту» со счётом 0:1 проиграл в гостях английскому «Лестеру», испанская «Севилья» дома с минимальным счётом одержала верх над французским «Лионом», а итальянский «Ювентус» забил четыре безответных мяча в гостевой встрече против хорватского «Динамо» из Загреба.

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