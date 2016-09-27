Завершился 8-й тур РФПЛ
27 сентября 2016, 12:47 [ «АН-онлайн» ]
Домашней победой казанского «Рубина» над «Томью» со счётом 2:1 завершился 8-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).
В отличие от казанской команды, лидеры чемпионата России очки в 8-м туре потеряли. Сначала московский ЦСКА сыграл дома вничью (1:1) с «Краснодаром», потом столичный «Спартак» дома проиграл «Уфе» со счётом 0:1, потерпев первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ, а затем санкт-петербургский «Зенит» в гостях у махачкалинского «Анжи» сыграл вничью со счётом 2:2.
Московский «Локомотив» в 8-м туре потерпел очередное, уже третье подряд поражение в чемпионате России, на этот раз в гостях у «Ростова» со счётом 0:1, и опустился в зону стыковых матчей.
Результаты остальных матчей 8-го тура РФПЛ выглядят следующим образом:
Оренбург - Урал – 0:1;
Арсенал - Терек – 0:0;
Амкар - Крылья Советов – 0:0.
После восьми игр турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Спартак» с 19 очками, однако, ЦСКА и «Зенит» смогли на одно очко приблизиться к лидеру. В активе «армейцев» теперь 18 очков, а у санкт-петербургской команды – 16.
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