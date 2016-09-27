Главный тренер британской сборной обвинен в коррупции

В Великобритании разгорается скандал с участием главного тренера футбольной сборной страны Сэма Эллардайса, обвиненного в коррупции и взяточничестве.

Журналистами издания The Daily Telegraph было проведено собственное расследование. Они связались с Эллардайсом и, выдав себя за азиатских предпринимателей, выразили желание заработать с помощью трансфера (перехода игрока из одной команды в другую). Согласно правилам британской Футбольной ассоциации (FA), третьи лица не могут владеть экономическими правами на спортсменов, однако Эллардайс заверил, что знает способы их обойти и обещал помочь в этом. Свои услуги тренер сборной оценил в 400 тысяч фунтов стерлингов.

FA пока воздерживается от комментариев по поводу результатов расследования.

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