Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала»

Новым главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» назначен Сергей Кирьяков. Специалист сменит на этом посту Сергея Павлова, который ушёл в отставку во вторник.

Ранее в СМИ появилась информация, что тульский клуб достиг договорённости с бывшим наставником «Спартака», «Мальорки» и армавирского «Торпедо» Валерием Карпиным, однако контракт не был подписан.

Первой командой, в которой Кирьяков работал в качестве тренера, был латвийский клуб «Диттон» – специалист возглавил его в 2006 году. С 2008 года Кирьяков тренировал российскую команду из второго дивизиона «Орёл», а с 2012 года работал старшим тренером юношеской сборной России.

В нынешнем сезоне Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) «Арсенал» набрал семь очков в девяти играх, одержав лишь одну победу, и занимает 14-е место в турнирной таблице. При этом футболисты тульской команды за девять матчей смогли забить только три гола, а в свои ворота пропустили 13.

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