Для Тины Канделаки новость об аресте Рауфа Арашукова стала неожиданной

Телеведущая Тина Канделаки удивлена арестом 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова, который задержан по подозрению в серьезном преступлении. На личных страничках Тина в соцсети есть фотографии с Рауфом Арашуковым.

Басманный суд Москвы арестовал Рауфа Арашукова на два месяца. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийстве зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году и давлении на свидетеля.

"Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом", - написала телеведущая в своем Telegram-канале. По словам Канделаки, они давно знакомы, общались по-соседски, вместе худели и совершали по утрам пробежки.

"Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека", - отметила она. Канделаки написала, что скрывать ей нечего, а совместные фотографии с сенатором, которые стали предметом обсуждения в Сети, она удалять не станет.

Тина Канделаки отметила, что сейчас богатство и высокое положение уже не спасают от наказания. "Мы давно живем в другой стране. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться". Она привела пример экс-министра Алексея Улюкаева.

"Сегодня есть закон и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал", - считает Тина Канделаки.

30 января стало известно, что задержанный в рамках заседании Совета Федерации сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков подозревается в причастности к убийству двух человек.