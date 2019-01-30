Задержанный сенатор Арашуков подозревается в убийстве двух человек

Днем в среду, 30 января, стало известно, что задержанный в рамках заседании Совета Федерации сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков подозревается в причастности к убийству двух человек.

В пресс-службе Следственного комитета сегодня отметили, что политика подозревают в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, а также советника главы КЧР Фраля Шебзухова.

Как уточняет RT, соответствующие данные были получены в ходе расследования. К настоящему моменту Арашукова лишили неприкосновенности, а Верхняя палата парламента уже согласилась привлечь сенатора в качестве обвиняемого по данному делу.