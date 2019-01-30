Отец сенатора Арашукова задержан по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей

Отца сенатора от КЧР Рауфа Арашукова задержали по подозрению в хищении природного газа на крупную сумму. Соответствующую информацию днем в среду, 30 января, предоставили в Следственном комитете.



Отмечается, что в настоящий момент с Раулем Арашуковым проводятся следственные мероприятия по делу о хищении 30 миллиардов рублей. Ранее в СМИ появилась эта информация, однако фигурировала сумма 10 миллиардов рублей. При этом мужчине не инкриминируется причастность к убийствам, передает ТАСС.

Напомним, ранее в рамках заседания в Совете Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Предполагается, что он имеет отношение к убийству двух человек и нанесению тяжких телесных повреждений еще одному гражданину.