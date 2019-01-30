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Источник: задержанный сенатор от КЧР Арашуков не признает своей вины

30 января 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: задержанный сенатор от КЧР Арашуков не признает своей вины
фото: globallookpress.com

В СМИ сегодня появилась информация о том, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный ранее на заседании в Совете Федерации, не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

Сенатор был задержан в ходе заседания Совета Федерации

Сенатор был задержан в ходе заседания Совета Федерации

Осведомленный источник сообщил, что Арашуков категорически отрицает свою причастность к убийству людей, организации преступного сообщества и хищениям газа. Якобы сенатор утверждает, что ни в чем не виноват и рассчитывает на максимально справедливое разбирательство, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что отец Рауфа Арашукова также был задержан. Его подозревают в хищении природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей. 

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//Авторы АН

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