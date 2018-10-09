"Чиновники не додумались давать по голове футболистам за пропущенные голы"

Директор Департамента информации и печати в Министерстве иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения в СМИ об избиении футболистами Кокориным и Мамаевым двух чиновников. У одного из чиновников диагностировала черепно-мозговая травма. В ФК "Краснодар" возмущены дракой Мамаева, клуб хочет разорвать с ним контракт

"А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти - получи стулом в табло. Не электронное, а своё", - считает Мария Захарова. Дипломат написала пост в Fаcebook и его активнр комментируют в соцсети.

В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело. Клуб "Краснодар" намерен расторгнуть контракт с Мамаевым, после того, как нападающий бурно позавтракал в Москве с другом. Говорят, Мамаев и Кокорин отмечали 10-летние дружба. Они приехали в столицу после матча "Краснодар" - "Зенит".

Видео драки попало в сеть и поражает людей, просмотревших его. Оказалось, футболисты еще избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Конфликт в кафе в центре Москвы произошел примерно спустя 40 минут после избиения водителя телеведущей Первого канала.