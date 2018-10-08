Появилось видео избиения чиновника компанией Кокорина и Мамаева

В сети опубликовано видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпрогмторга Дениса Пака. Кокорин подбегает к Паку и бьет его стулом. Позднее к конфликту подключается Павел Мамаев. Минпромторг: в драке с Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника

Посетители и сотрудники кафе вначале остановили нападавших, но через несколько минут конфликт вспыхнул с новой силой: спортсмены грубо посоветовали Денису Паку вернуться на историческую родину, приняв его за китайца.

Адвокат Дениса Пака Геннадий Удунян сообщил, что «Кокорин и Мамаев оскорбили честь и достоинство» и «издевались по национальному признаку» над его клиентом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».