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Опубликовано видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей
9 октября 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете опубликовано видео, запечатлевшее избитого футболистами Кокориным и Мамаевым водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Избитый шофер рассказал, как было дело.
По информации РЕН ТВ, разместившей видео, конфликт в кафе произошел примерно спустя 40 минут после избиения водителя Ушаковой.
По словам Виталия, его били минимум пять человек, нанося удары руками и ногами в основном в область головы. Началось все с того, что в автомобиль, в котором он ждал телеведущую, села какая-то нетрезвая девушка - "погреться". На просьбы выйти от нее понеслась ругань. Через какое-то время молодой парень вывел ее из машины. Соловчук хотел уже отъехать, как вдруг услышал какой-то удар об автомобиль. Вышел посмотреть, неподалеку стояла группа молодых людей, которая начала ему предъявлять претензии, мол, он их оскорбил, а знает ли он, кто они, и все в таком духе. А потом начали бить, рассказал водитель МК. У него черепно - мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови.
Ушакова пострадала только материально, машина в крови, на боку вмятина, разбито стекло, ущерб еще предстоит оценить.
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