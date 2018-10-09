Опубликовано видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей

В Интернете опубликовано видео, запечатлевшее избитого футболистами Кокориным и Мамаевым водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Избитый шофер рассказал, как было дело. СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в избиении телеведущей и белоруса

По информации РЕН ТВ, разместившей видео, конфликт в кафе произошел примерно спустя 40 минут после избиения водителя Ушаковой.

По словам Виталия, его били минимум пять человек, нанося удары руками и ногами в основном в область головы. Началось все с того, что в автомобиль, в котором он ждал телеведущую, села какая-то нетрезвая девушка - "погреться". На просьбы выйти от нее понеслась ругань. Через какое-то время молодой парень вывел ее из машины. Соловчук хотел уже отъехать, как вдруг услышал какой-то удар об автомобиль. Вышел посмотреть, неподалеку стояла группа молодых людей, которая начала ему предъявлять претензии, мол, он их оскорбил, а знает ли он, кто они, и все в таком духе. А потом начали бить, рассказал водитель МК. У него черепно - мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови.

Ушакова пострадала только материально, машина в крови, на боку вмятина, разбито стекло, ущерб еще предстоит оценить.

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