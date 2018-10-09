В ФК "Краснодар" возмущены дракой Мамаева, клуб хочет разорвать с ним контракт
9 октября 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев возмутили дракой в московском кафе общественность и руководство клубов. Пресс-служба ФК "Краснодар" заявила, что вынуждены разорвать контракт с игроком Мамаевым.
Драка Мамаева и Кокорина с двумя мужчинами в кофейне попала на видео. В "Краснодаре" просмотрели видео и возмутились. "То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело. Представители "Краснодара" заявили, что впервые столкнулись с такой ситуацией и сейчас вынуждены разбираться, как можно расторгнуть контракт с Мамаевым. "В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", указано в сообщении.
А сейчас в отношении Павла Мамаева будут применены "все возможные санкции, указанные в контракте". "Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок)", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".
В СМИ появились сообщения, что до нападения на московских чиновников эта пара футболистов избила девушку и ее водителя, а также повредили Mercedes GLS. Причина конфликта была типичной - пострадавший сделал Кокорину и Мамаеву замечание.
Геннадий Удудян, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, пострадавшего в драке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал о состоянии чиновника. У Пака закрытая черепно-мозговая травма, ушибы.
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