СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в избиении телеведущей и белоруса

До нападения на московских чиновников избили девушку и ее водителя, а также повредили Mercedes GLS. Причина конфликта была типичной - пострадавший сделал Кокорину и Мамаеву замечание. Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым Дениса Пака

Водитель телеведущей находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Инцидент с 33-летним шофером произошел в 8.00 на углу улицы Большая Садовая и 2-я Брестская, возле гостиницы «Пекин», сообщает Telegram-канал "112". Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, опознал Кокорина и Мамаева по фото. Насколько пострадала Ушакова - не сообщается.

Есть также информация, что это еще не все "подвиги" футболистов в то утро. Сообщается, что компания спортсменов вышла из одного московского стриптиз-клуба. На их пути была стоянка, которая очень им помешала. Молодые люди стали пинать автомобили. Гражданин Белоруссии посоветовал им не трогать чужие машины, пишут СМИ. У мужчины была пробита голова, с сотрясением мозга он доставлен в больницу.