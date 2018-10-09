Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым Дениса Пака

Геннадий Удудян, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, пострадавшего в драке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал о состоянии чиновника. Появилось видео избиения чиновника компанией Кокорина и Мамаева

У Пака закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. По словам адвоката, это явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Удудян будет добиваться, чтобы статья, по которой было возбуждено уголовное дело, была переквалифицирована, сообщает "Коммерсант FM". Он назвал Кокорина и Мамаева людьми, представляющими опасность для общества.

Напомним, полиция завела дело по статье "Побои".

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что инцидент с возможным участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в драке в одном из московских кафе бросит тень на весь российский футбол.