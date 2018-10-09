Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым Дениса Пака
9 октября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Геннадий Удудян, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, пострадавшего в драке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал о состоянии чиновника.
У Пака закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. По словам адвоката, это явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Удудян будет добиваться, чтобы статья, по которой было возбуждено уголовное дело, была переквалифицирована, сообщает "Коммерсант FM". Он назвал Кокорина и Мамаева людьми, представляющими опасность для общества.
Напомним, полиция завела дело по статье "Побои".
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что инцидент с возможным участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в драке в одном из московских кафе бросит тень на весь российский футбол.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В «Зените» примут решение по Кокорину после расследования полиции