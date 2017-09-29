Два самолета Ту-214, которые принадлежат специальному летному отряду "Россия" управления делами президента России, вылетят в Турцию за застрявшими из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа" российскими туристами. "ВИМ-Авиа" не выполнила свои обязанности, туристы сидят в Анталье.

Проблему в авиакомпанией "ВИМ-Авиа" сейчас контролирует президент РФ Владимир Путин. Официальный представитель управделами президента Елена Крылова рассказала, что СЛО "Россия" по поручению президента РФ направит два борта Ту-214 в Анталью для вывоза пассажиров "ВИМ-Авиа".

Один из лайнеров уже вылетел из "Внуково". Вывод второго запланирован на 18 часов пятницы. Каждый должен доставить в Москву 160 человек, - сообщает РИА Новости.

По телевидению прошли репортажи, что туристы, которых не вывезли вовремя, спят даже на полу в турецком аэропорту.

Путин провел совещание с правительством. Глава Минтранса Максим Соколов предупрежден о неполном служебном соответствии. По данным СКР, задержаны генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа». Авиакомпании удалось договориться с лизингодателями о сохранении самолетов, авиапарк останется под оперативным управлением компании.

Глава Минтранса получил дисциплинарное взыскание от президента в cвой день рождения