Официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко заявила, что задержаны генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По информации следователей, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы в данный момент находятся за границей. Задержаны генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Журналистами стало известно, что правительство России выделит авиакомпании «ВИМ-авиа» 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. Деньги нужны перевозчику для покрытия кассового разрыва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия с вице-премьера Аркадия Дворковича вопросов транспортной тематики после критики от главы государства.