В Кремле прокомментировали возможность снять с Дворковича транспортную тематику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия с вице-премьера Аркадия Дворковича вопросов транспортной тематики после критики от главы государства.

Как заявил Песков, для начала нужно решить поставленную задачу. А вопрос по поводу Дворковича вторичен.

Глава Минтранса Максим Соколов 27 сентября предупрежден о неполном служебном соответствии из-за ситуации с авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа», - предупрежден лично президентом России Владимиром Путиным. Досталось по поводу «ВИМ-Авиа» и вице-премьеру Дворковичу на то, что тот недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли. Президент поинтересовался, не перегружен ли тот.