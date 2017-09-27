Путин отчитал главу Минтранса за ситуацию с «ВИМ-Авиа»
27 сентября 2017, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минтранса Максим Соколов 27 сентября предупрежден о неполном служебном соответствии из-за ситуации с авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа», - предупрежден лично президентом России Владимиром Путиным.
Глава России раскритиковал министра транспорта Максима Соколова за ситуацию с перевозчиком «ВИМ-Авиа». Министр предупрежден о неполном соответствии занимаемой должности, сообщает «Росбалт».
Путина возмутил тот факт, что «ВИМ-Авиа» соответствовала всем критериям своего ведомства, но при этом работать не могла. Путин посоветовал главе Минтранса либо критерии поменять, либо работу.
Досталось по поводу «ВИМ-Авиа» и вице-премьеру Дворковичу на то, что тот недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.
О скандале вокруг «ВИМ-Авиа» ранее «Аргументы недели» сообщали.