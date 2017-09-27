СМИ: «ВИМ-Авиа» может остаться без лицензии на перевозки

О проблемах авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» «Аргумен6ты недели» сообщали неоднократно. Теперь стало известно, что авиакомпания может остаться без лицензии, то есть выполнять перевозки она вообще не сможет.

Над авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа» сгущаются тучи, и «ждать погоды» уже бесполезно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к данной ситуации. Сертификат эксплуатанта у компании «ВИМ-Авиа» через две недели могут приостановить, этот вопрос уже решен, сообщает информатор.

Принятие такого решения будет означать по факту ликвидацию «ВИМ-Авиа» как авиаперевозчика. Напомним, у компании возникли финансовые проблемы. Против руководства компании заведено уголовное дело по факту хищения денежных средств. Перевозчик должен аэропортам свыше 660 миллионов рублей.