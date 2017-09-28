Журналистами стало известно, что правительство России выделит авиакомпании «ВИМ-авиа» 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. Деньги нужны перевозчику для покрытия кассового разрыва.

Общий долг авиакомпании «ВИМ-Авиа» - семь миллиардов рублей и половина миллиарда компанию не спасут. Но государственной поддержки хватит на покрытие кассового разрыва, и по этому поводу «ВИМ-Авиа» обращалась в ряд банков за кредитом, но ей было отказано. "Аргументы недели" сообщали об этом.

27 сентября «ВИМ-Авиа» получила от кредиторов 55 миллионов рублей субсидий от Росавиации, - это деньги на перевозку пассажиров на Дальний Восток. В тот же лень 60 миллионов рублей были направлены на погашение долгов по зарплатам сотрудникам авиаперевозчика.