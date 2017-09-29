"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

Авиакомпании «ВИМ‐Авиа» удалось договориться с лизингодателями о сохранении самолетов, авиапарк останется под оперативным управлением компании. Лизингодатели сочли реалистичным план вывода авиакомпании из кризиса.

«В основном это крупные иностранные компании, в частности CitiBank, Veling, MCAP. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент», - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

На данный момент «ВИМ-Авиа» прекратила все чартерные рейсы. Минтранс договорился с аэропортами и компаниями, отвечающими за заправку самолетов авиатопливом, что до 15 октября все регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут обслуживаться в полном объеме. Пассажирам, у которых на руках билеты с датой от 16 октября и позднее, рекомендуется сдать билеты. Перевозкой этих пассажиров будут заниматься семь авиаперевозчиков, которым на это выделят из бюджета 200 миллионов рублей. Вывоз из-за рубежа пассажиров чартерных рейсов будет осуществлен за счет внебюджетных источников.