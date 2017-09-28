Сотрудникам «ВИМ-Авиа» обещали выплатить долги и трудоустроить

Министр транспорта Максим Соколов пообещал погасить задолженность перед сотрудниками «ВИМ-Авиа» в ближайшие дни. Правительство уже подписало распоряжение о выделении на эти расходы около 100 млн рублей.

По данным Роструда, выявленным в ходе проверки, задолженность авиакомпании по зарплате перед своими сотрудниками составляет 97,8 млн рублей.

Также Соколов гарантировал, что в случае банкротства «ВИМ-Авиа» все сотрудники будут трудоустроены. По словам министра, «им будут предложены соответствующие места в российских авиакомпаниях, аэропортах, других предприятиях транспортной отрасли».

По факту хищения денег пассажиров «ВИМ-Авиа» заведено уголовное дело.