По факту хищения денег пассажиров «ВИМ-Авиа» заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» ее должностными лицами.

Следствием было установлено, что заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту «Домодедово», не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы. По сути, обманным путем были получены денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей.

Авиаперевозчик перестал платить за заправку самолетов в конце прошедшей недели. По данным «Коммерсанта», задолженность «ВИМ-Авиа» составляет порядка 500 млн руб. Домодедово продлил обслуживание авиакомпании до сегодняшнего вечера. За последние сутки (20:30 понедельника) в аэропорту были задержаны 17 рейсов «ВИМ-Авиа», один отменен. Пассажиры, летящие в Анталью, ждут отправки рейса уже более суток.



