«ВИМ-авиа» вошла в крутое пике

Некогда величественная среди себе подобных авиакомпания «ВИМ-Авиа», похоже, готовиться складывать крылья.

Аэропорт Домодедово, где базируются основные материальные активы авиакомпании (т.е. непосредственно самолеты. – «АН»), более не намерен обслуживать некогда самого любимого своего клиента-перевозчика.

Причина простая – колоссальные долги компании перед аэропортом.

Летальные аппараты страны

По оценкам экспертов «ВИМ-Авиа»не доложил в кассу Домодедово почти полмиллиарда рублей.

Долг образовался не сразу, а копился постепенно. Впрочем, он должен был бы появиться обязательно, так как вся стратегия авиакомпании была поострена на рискованных схемах: зимой «ВИМ-Авиа»перевозила пассажиров, забирая топливо у поставщиков в долг, а рассчитывалась уже летом-осенью, отбив бабки за счет курортных пассажиропотоков.

В этом году схема схлопнулась: санкции, отказ россиян летать в сомнительные восточные регионы где то холера, то взрывы и т.д. Схема-то схлопнулась, а долги остались.

Собственного материального «жирка» «ВИМ-Авиа», очевидно не набрала, а если и набрала, то его на оплату долгов явно не хватает.

Не раскрылся основной, сразу дергай запасной!

На помощь землякам («ВИМ-Авиа»зарегистрирована в Татарстане – «АН») вроде бы пришла «Татнефть», откуда в Домодедово прилетело гарантийное письмо об оплате топлива для компании-должника.

Но совершенно понятно, что речь идет лишь о какой-то части долга, что Домодедово устроить не сможет. Что делать? Как всегда, бить челом в Белый дом, что и сделал глава «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев.

Руководство авиакомпании с горестным поклоном донесло свои беды вице-премьеру по транспорту г-ну Дворковичу. Тот, будучи человеком осторожным и умеющим трепетно считать бабки, тут же переправил слезницу авиаторов министру транспорта г-ну Соколову с нейтральной припиской «проработать».

Горизонт пока не виден

По неписанным чиновничьим правилам подобная резолюция – формальная отписка и г-н Соколов волен после «проработки» вопроса ответить, что, дескать, для спасения «ВИМ-Авиа»ресурсов не имеется.

Вот если бы Дворкович начертал «Решить и доложить» расклад, наверное, был бы иным, но … Не начертал.

Зато деловую активность тут же проявил СК России, где его председатель г-н Бастрыкин немедленно повелел начать доследственную проверку нынешней ситуации, что, уверен, вызвало активную нервозность не только у руководства авиакомпании, но и у владельцев Домодедово: чёрт его знает, что может вылезти наружу во время этой проверки? Ведь очень часто доследственные действия быстро превращаются в следственные, примеров тому много.

P.S.

Пока идет доследственно-долговая возня, пассажирам стоит вспомнить, что теперь за задержку их рейсов, каждому купившему билет на рейс, полагается крупная денежная компенсация.

«ВИМ-Авиа» из этой схемы пока никто не исключал.