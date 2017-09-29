Глава Минтранса получил в день рождения дисциплинарное взыскание от президента

Президент Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову из-за сложившейся ситуации с «ВИМ-Авиа».

В документе говорится, что дисциплинарное взыскание главе Минтранса объявлено по предложению его непосредственного начальника, председателя правительства Дмитрия Медведева.

Указ опубликован в день рождения Соколова, которому сегодня исполняется 49 лет, пять лет из которых он возглавляет министерство транспорта.

27 сентября Путин на совещании с членами правительства лично заявил Соколову, что объявляет ему неполное служебное соответствие и предупредил, что за взысканием могут последовать более жесткие решения, если он не справится с ситуацией быстро и эффективно. Также президент указал на недоработки курирующего транспортную отрасль Аркадия Дворковича, поинтересовавшись, не перегружен ли тот.



