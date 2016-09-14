Адвокат врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко Юрий Новиков узнал о сотнях миллионов евро на счетах подзащитного в швейцарских банках из СМИ.

По словам Новикова, он из только прессы узнал, как растет материальное благосостояние его доверителя. Адвокат ранее не знал о счетах Захарченко в Швейцарии. "На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают", - цитирует адвоката полковника МВД РИА Новости.

По данным "Росбалта", ФСБ располагает документами о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко - отца полковника Дмитрия Захарченко.

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