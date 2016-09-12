Песков высказался об аресте полковника МВД Захарченко

Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о деле полковника МВД, начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в коррупции.

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин «обладает всей полнотой информации» по делу о получении взятки. При обыске квартиры сестры Дмитрия Захарченко оперативники обнаружили восемь миллиардов рублей. Пресненский суд Москвы в субботу, 10 сентября, на два месяца, до 8 ноября, арестовал высокопоставленного сотрудника антикоррупционного главка МВД России.

Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — многогранный процесс, очень тернистый и сложный. «В данном случае руководство страны демонстрирует последовательную линию», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

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