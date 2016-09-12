Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов рассказал, откуда взялись гигантские суммы у арестованного замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

По словам бизнес-омбудсмена, деньги собирались "по зернышку", по щепоточке, "кусочечку" со всего бизнеса. "Зачем человеку столько денег? Это ужасно, это свидетельство той коррупционной ситуации, которая сложилась у нас в стране", — цитирует ТАСС слова Титова.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил усилить уголовную и административную ответственность сотрудников правоохранительных органов за коррупционные преступления.

Дмитрий Захарченко арестован на два месяца до 8 ноября. В квартире его родственницы обнаружили 8 миллиардов рублей.

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