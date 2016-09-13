Колокольцев поручил проверить руководство антикоррупционного главка МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку и проверить руководство антикоррупционного управления (ГУЭБиПК) МВД РФ.

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что проверка организована после задержания полковника Дмитрия Захарченко - замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, при обыске у которого оперативники обнаружили восемь миллиардов рублей в разной валюте.

Захарченко в настоящее время арестован по подозрению в коррупции. Своей вины он не признает.

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