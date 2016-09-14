Около 300 миллионов евро обнаружены в европейский банках на счетах близких родственников замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в коррупции.

ФСБ имеет документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко - отца полковника Дмитрия Захарченко, сообщает "Росбалт".

Источник издания рассказал, что обнаружено шесть счетов, открытых в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank. На каждом из них находятся суммы от 45 до 47 миллионов евро.

Дмитрий Захарченко был задержан в Москве и арестован на два месяца. В квартире его сестры обнаружена огромная сумма денег в разной валюте, в том числе в евро.

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