Путин и Трамп на G20 здороваться не стали

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поздоровались на церемонии фотографирования лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе. Организаторы отвели Путину и Трампу места с разных сторон. Лимузин Путина в Аргентине назвали "бункером на колесах"

Президенты двух стран даже не обменялись рукопожатием. Владимир Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского лидера. Трамп прошел мимо Путина.

После фотографирования главы стран перешли в зал первого пленарного заседания. Президенты РФ и США заняли свои места, которые расположены за круглым столом через несколько кресел. Российский лидер тепло поприветствовал своего соседа - наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Они разговаривали, пока остальные участники рассаживались по своим местам.

Вчера Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе. Такое решение он принял после беседы с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу назвала реальную причину отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.