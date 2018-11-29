Кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с Владимиром Путиным после беседы с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

В Кремле нет официальной информации о том, что США отменили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств, отметил Дмитрий Песков.